السعودية اليوم / التفكير الإبداعي في حل المشكلات" برنامج تدريبي بإمارة نجران



نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

نظمت إمارة منطقة نجران بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "التفكير الإبداعي في حل المشكلات"، وذلك بقاعة التدريب بالإمارة.

ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، عدداً من منسوبي الإمارة والجهات الحكومية في المنطقة، ويأتي البرنامج التدريبي استكمالاً للحلقات التطبيقية والبرامج التدريبية التي وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بعقدها في المنطقة، بهدف تنمية مهارات الموظفين في العديد من المجالات التي تستهدفها هذه البرامج والحلقات.

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12:23ت م

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