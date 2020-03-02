

جاكرتا 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا، لتُسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا.

وقال ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي: إن امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامً أصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.

// انتهى //

12:22ت م

0090





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عا م / إندونيسيا تعلن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.