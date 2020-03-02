السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي العاشر



سكاكا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه في ديوان الإمارة اليوم، الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استمع سمو أمير منطقة الجوف إلى ما كان حيال الاجتماع السابق والعمل بتوصياته، إضافة إلى الأجندة التي تخص الاجتماع العاشر ومنها جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية، وتخصيص الأراضي لهذا الإسكان، والتمويل غير الحكومي، والأعمال التطوعية القائمة على أعمال الإسكان، وتأسيس الجمعيات الخيرية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وفق التوجيهات السامية.

وفي نهاية الاجتماع أكد الأمير فيصل بن نواف على إنجاز أعمال اللجنة وَفْق الجداول الزمنية لكل بند، وضرورة المبادرة للوصول للمواطن وخدمته وتلبية احتياجاته قبل تواصله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .

// انتهى //

12:12ت م

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