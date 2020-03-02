السعودية اليوم / مقتل 10 مدنيين في هجوم إرهابي بنيجيريا



أبوجا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

قتل 10 مدنين إثر إطلاق نار عشوائي، على يد مسلحين تابعين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وأفادت وكالة أنباء نيجيريا اليوم، أن المسلحين قاموا أيضاً بحرق منازل الأهالي والسطو على مؤونتهم.

وتتعرض قرى تابعة لولاية بورنو لهجمات متكررة حيث توجد قواعد لجماعة بوكوحرام الإرهابية بالقرب منها.

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12:11ت م

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