

نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران، العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد ركن.

وهنأ سموه العميد الشهراني بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه أعرب مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقلد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

حضر مراسم التقليد مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء غازي بن يحيى الألمعي.

// انتهى //

12:10ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.