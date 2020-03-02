السعودية اليوم / الهلال الأحمر بجدة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



جدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أمس، بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً ", من خلال جناح خاص يبرز أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة, ويعزز من مفاهيم السلامة في المجتمع، فضلاً عن حث أفراد المجتمع على الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها الهيئة في مجال الإسعافات الأولية.

ويستعرض جناح الهيئة المشارك كيفية التعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف, وأهم الإسعافات الطبية الأولية المقدمة للحالات الطارئة مثل النزيف الكسور والإغماء وتوقف القلب والطوارئ البيئية والحروق، والغصة.

كما يقدم المعرض الذي يقام بمجمع الأندلس مول معلومات تفصيلية عن برنامج "أسعفني" الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي, والذي يدعم تسع لغات، ويتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف, واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتميز بسهولة استخدامه من قبل فئة "الصم والبكم "، مما يجعل طلب الخدمة يسيراً عليهم.

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12:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.