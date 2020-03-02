السعودية اليوم / تعليم عنيزة يختتم برنامج "إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد"



عنيزة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بإدارة الإعلام التربوي أمس برنامج " إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد "استهدف 70 منسقة إعلامية بالتعليم .

وتناولت محاور البرنامج تبيان الإعلام التربوي من حيث أهميته ومهامه والمهارات اللازمة إلى جانب شرح فنون العمل الإخباري .

وأوضحت مساعدة مدير الإعلام التربوي غادة العقيلي إن البرنامج هدف لتعريف المنسقة الإعلامية بمهام جهاز الإعلام التربوي متضمناً المهام المنوطة بهم، كما ناقش المهارات التي تميّز الأقسام والإدارات، وأفضل الممارسات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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12:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.