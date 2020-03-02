السعودية اليوم / لتعزيز دورها في حماية المستهلك ... مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت الهيئة

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل باستمرار على استكمال تدعيم المختبرات بالأجهزة المتطورة من خلال التوسع في المجالات التي تَمسُّ صحة المستهلك وسلامته، حيث يكون العمل على استكمال منظومة الاختبار للمختبرات القائمة مثل مختبر تحلل البلاستيك ومختبر ألعاب الأطفال ومختبر الأنابيب والخزانات ومختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنتقل من وزارة التجارة لمنظومة مختبرات الهيئة.

ونوهت عن إنشاء عدة مختبرات متخصصة جديدة كمختبرات كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمجففات الملابس ومختبر كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، والتي تقوم بالتحقق من كفاءة الطاقة ومدى ملائمتها مع المواصفات واللوائح السعودية، وكذلك التحقق من صحة بطاقات كفاءة الطاقة التي تُوضع على المنتجات.

وأوضحت هيئة المواصفات أن مختبر المواد الصحية ومواد السباكة يعد أحد المختبرات الفريدة من نوعها ويقوم بدعم السياسات الوطنية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه من خلال المشاركة الفعّالة في فحص العينات، والمشاركة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية السعودية المختلفة إضافة إلى الأبحاث والدراسات.

وفي مجال العزل الحراري أشارت الهيئة إلى أن مختبر العزل الحراري للمباني واختبارات منتجات العزل يقوم بدور فعال وتأثير كبير في ترشيد الطاقة الكهربائية في المباني بالمملكة، ويسهم أيضاً في تسهيل تطبيق كُود البناء السعودي.

كما ذكرت هيئة المواصفات أن عام 2019 شهد تدشين مختبر جودة الإطارات والأطواق "الجنوط" بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة، وتم إنشاؤه بهدف الحد من أخطار انتشار الإطارات والأطواق "الجنوط" المقلدة والمغشوشة، لحماية المستهلك والحدُ من حوادث الطرق.

ويجرى حالياً طور الإنشاء استكمال البنية التحتية لعدد من المختبرات المتخصصة لتكون مرجعاً وطنياً في هذا المجال.

// انتهى //

12:07ت م

0081



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تدعيم مختبرات الهيئة في مقرها الرئيس بالرياض وفرعيها بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بعددٍ من الأجهزة والتقنيات الحديثة في مختلف التخصصات, وذلك استكمالاً لجهودها في تطوير البنية الفنية بمختبراتها المختلفة لحماية المستهلك ورفع معدلات السلامة في المنتجات المتداولة بالسوق.وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل باستمرار على استكمال تدعيم المختبرات بالأجهزة المتطورة من خلال التوسع في المجالات التي تَمسُّ صحة المستهلك وسلامته، حيث يكون العمل على استكمال منظومة الاختبار للمختبرات القائمة مثل مختبر تحلل البلاستيك ومختبر ألعاب الأطفال ومختبر الأنابيب والخزانات ومختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنتقل من وزارة التجارة لمنظومة مختبرات الهيئة.ونوهت عن إنشاء عدة مختبرات متخصصة جديدة كمختبرات كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمجففات الملابس ومختبر كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، والتي تقوم بالتحقق من كفاءة الطاقة ومدى ملائمتها مع المواصفات واللوائح السعودية، وكذلك التحقق من صحة بطاقات كفاءة الطاقة التي تُوضع على المنتجات.وأوضحت هيئة المواصفات أن مختبر المواد الصحية ومواد السباكة يعد أحد المختبرات الفريدة من نوعها ويقوم بدعم السياسات الوطنية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه من خلال المشاركة الفعّالة في فحص العينات، والمشاركة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية السعودية المختلفة إضافة إلى الأبحاث والدراسات.وفي مجال العزل الحراري أشارت الهيئة إلى أن مختبر العزل الحراري للمباني واختبارات منتجات العزل يقوم بدور فعال وتأثير كبير في ترشيد الطاقة الكهربائية في المباني بالمملكة، ويسهم أيضاً في تسهيل تطبيق كُود البناء السعودي.كما ذكرت هيئة المواصفات أن عام 2019 شهد تدشين مختبر جودة الإطارات والأطواق "الجنوط" بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة، وتم إنشاؤه بهدف الحد من أخطار انتشار الإطارات والأطواق "الجنوط" المقلدة والمغشوشة، لحماية المستهلك والحدُ من حوادث الطرق.ويجرى حالياً طور الإنشاء استكمال البنية التحتية لعدد من المختبرات المتخصصة لتكون مرجعاً وطنياً في هذا المجال.// انتهى //12:07ت م0081

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.