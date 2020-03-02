السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي صادف اليوم الأول من شهر مارس 2020، بمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتقوم الوزارة بالمشاركة في توعية منسوبيها، وبث رسائل توعوية وإرشادية عبر الشاشات الرئيسة عن أهمية الدفاع المدني، وأخطار الحرائق ونحوها.

وتأتي هذه المشاركة حرصًا من الوزارة على رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة، ونشر التوعية والتحذير من مخاطر الإهمال.

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12:00ت م

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