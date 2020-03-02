شكرا لقرائتكم خبر عن الدوام الصيفي بمدراس الرياض يبدأ الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تعليم الرياض أن الدوام الصيفي يبدأ من الأحد القادم، في جميع مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة الـ 7 صباحاً.

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