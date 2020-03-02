شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمول أبحاثاً حول الأمراض المعدية بـ 90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم عن أنها تمول أبحاثاً علمية نوعية ضمن ملتقى مشاريع التعاون الدولي البحثية للأمراض المعدية بقيمة ٩٠ مليون ريال بالشراكة مع ٢٧ جهة.

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