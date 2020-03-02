شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في واشنطن تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أهابت القنصلية في واشنطن بجميع المواطنين المتواجدين في ولاية واشنطن التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية للوقاية من فيروس كورونا.

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