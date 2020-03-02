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القنصلية في واشنطن تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

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أهابت القنصلية في واشنطن بجميع المواطنين المتواجدين في ولاية واشنطن التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية للوقاية من فيروس كورونا.

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