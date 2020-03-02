شكرا لقرائتكم سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 3.91% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-02 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 3.91% متابعات الخليج 365 - متابعة صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، (برنت )، اليوم ، بمقدار 1.94 بنساً أو بنسبة 3.91% إلى 51.61 دولاراً أمريكياً. Advertisements وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.62 بنساً أو بنسبة 3.62% إلى 46.38 دولاراً أمريكياً. يذكر أن اسواق الأسهم العالمية والعربية والخليجية ومعها أسعار النفط تأثرت خلال الآونة الأخيرة بسبب حالة الهلع والخوف من تفشي فيروس كورونا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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