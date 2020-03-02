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2020-03-02 مفتي ماليزيا: تعليق تأشيرات العمرة والزيارة يتوافق مع الشريعة الإسلامية إجراء صحيح لحفظ النفس متابعات الخليج 365 - واس أشاد مفتي ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفا محمد البكري ، بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس كورونا .

وقال : “إن هذا الإجراء يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وهو إجراء صحيح، ومؤقت ويخضع للتقييم من قبل السلطات تضمن بها حكومة المملكة سلامة المعتمرين والشعب السعودي.

وأضاف :” إن شاء الله سيتمكن المعتمرون من العودة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمان، نسأل الله أن يحفظنا ويخلصنا من هذا الوباء “. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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