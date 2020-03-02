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وفاة عضو بمجمع مصلحة تشخيص النظام الإيراني بـ كورونا

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2020-03-02

وفاة عضو بمجمع مصلحة تشخيص النظام الإيراني بـ كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الاثنين، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع مصلحة تشخيص النظام بفيروس كورونا المستجد.

وكان كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن اليوم أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

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وقال جهانبور للتلفزيون الرسمي: “هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات 54”.

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

 

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