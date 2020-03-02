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سهم أرامكو يسجل 32.80 ريال في التعاملات الصباحية
بارتفاع نسبته 0.46%
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو في التعاملات الصباحية 32.80 ريال في التعاملات الصباحية بارتفاع (0.15+) بنسبة (0.46%).
يذكر أن سهم أرامكو أنهى تعاملات أمس الأحد عند 32.65 ريال متراجعًا حوالي 0.70 أي ما يعادل 2.10% من قيمته.
وبلغ السعر الأعلى أمس الأحد 32.90 فيما وصل السعر الأدنى إلى 32.35 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 12,086 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,090 سهمًا.
وبلغت الكمية المتداولة 13,171,749 بقيمة 429,126,591.20 ريال.
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