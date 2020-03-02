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أمالا تعيّن فوستر آند بارتنرز كمستشارين هندسيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أعلنت أمالا، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، عن تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية البريطانية الحائزة على عدة جوائز "فوستر آند بارتنرز" كمستشارين معماريين للتطوير. يمتد مشروع أمالا الذي يستوحي فلسفته من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر على ثلاث مواقع فريدة من نوعها تقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية وهي: تريبل باي والجزيرة والساحل المطور. ستقدم كل من هذه المواقع الثلاث تجارب مختلفة ومميزة لزوارها، فيما ستتولى فوستر آند بارتنرز مسؤولية تقديم تصاميم وحلول مبتكرة ومستدامة لمخططات ومشاريع أمالا الرئيسية.

وقال نيكولاس نايبلز، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: "تمثل أمالا تجربة فريدة من نوعها ستعيد تعريف تجربة الرفاهية الفائقة في مجملها. ونحن سعداء باختيارنا فوستر آند بارتنرز لتحقيق رؤيتنا، فهم يعدّون أحد أكثر الأسماء شهرة في العالم في مجال الهندسة والتصميم. وتعاوننا معهم سيكون مثمراً حيث يتماشى التزامهم المتواصل بالاستدامة والمشروعات الخضراء مع روحنا والتزامنا بحيادية الكربون من اليوم الأول لتشغيل المشروع، فيما نسعى لبناء واحة ساحلية ترتقي بدور السياحة المسؤولة على مستوى العالم".

تسعى أمالا إلى خلق ارتباط عاطفي مع زوارها من خلال تقديم تجربة فاخرة خاصة لكل ضيف حسب اختياره واحتياجه، فيما تتماشى خصوصية الوجهة مع خبراء الحياة الراقية.

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وقال ستيوارت لاثام، الشريك الرئيس في فوستر آند بارتنرز: "يتميز مشروع أمالا بحجم وطموحات كبيرة، ونحن متحمسون لمساعدة المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها في خلق تجربة فاخرة لا تنسى تحتفي بالطبيعة النقية والموقع الإيكولوجي الهام للسياح من جميع أنحاء العالم".

تعمل AMAALA على إعادة اختراع الأنشطة ذات الخبرة الشائعة إلى "وجهة على مدار السنة" استنادًا إلى جمال البحر الأحمر وطبيعته التي لم تمسها ، وتمتد موسم اليخوت في البحر المتوسط من أكتوبر إلى ديسمبر. من خلال ثلاث مجموعات من المجتمعات ، ستنشئ AMAALA مركزًا معترفًا به عالميًا للفنون والثقافة مع التركيز على الفن المعاصر ، فضلاً عن عروض الصحة والعافية والرياضية الأكثر شمولًا وتكاملًا على مستوى العالم.

وتسعى أمالا إلى خلق تجارب فريدة تتخطى حدود الوجهات السياحية التقليدية إلى "وجهة مناسبة للسياحة طوال العام" بفضل ما تتميز به من جمال شواطئ البحر الأحمر وطبيعته النقية،وطقس نموذجي، لتمد موسم اليخوت في البحر المتوسط من أكتوبر وحتى ديسمبر. ومن خلال ثلاثة مواقع خلابة مستوحاة من الفنون ونقاء البحر ومتعة الاستجمام، ستضم أمالا مركزاً عالمياً للفنون تتلاقي في أرجائه أصداء الفن المعاصر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع راقٍ للاسترخاء والاستجمام والرياضة، يضم أرقى المرافق وأكثرها تكاملاً في العالم.

يوفر تريبل باي ملاذاً استثنائياً للاستجمام ومرافق طبية تشخيصية حديثة وعلاجات أصلية مصممة لتبرز البيئة المحلية. وسيكون أيضاً موطناً لمجتمع رياضي وترفيهي متكامل.

من المقرر أن يصبح الساحل المطور مركزاً رئيسياً للفن المعاصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيستضيف أرقى الفعاليات الفنية والثقافية العالمية.

ستكون الجزيرة ملاذاً هادئاً للمجتمع الفني، يقع وسط حديقة عربية تزينها مجموعة من القطع والمنحوتات الفنية.

وتنسجم أمالا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي واقتصاد مستدام مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، ويجري العمل على تطوير مشروع أمالا من خلال ثلاث مراحل رئيسية، ومن المقرر اكتمال كافة جميع مراحل المشروع قبل تنفيذ رؤية المملكة 2030.