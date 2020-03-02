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محافظ الدرعية يرعى حفل ختام مهرجان السيارات الكلاسيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، حفل ختام مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية في السادسة من مساء غد السبت، الخامس من رجب 1441هـ الموافق 28 فبراير 2020، حيث سيكرم الفائزين والجهات المشاركة.

وشارك في المهرجان أكثر من 500 سيارة تتنافس على أكثر من 150 جائزة بمستويات مختلفة، من خلال لجنة تحكيم بمشاركة 50 حكما (أجانب وعرب محترفون).

وحظي المهرجان باهتمام ومتابعة محافظ الدرعية، ورعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية، بتنظيم مؤسسة الدرعية الأثرية.

وتخلل المهرجان مزاد لعدد من السيارات الكلاسيكية ومعرض للفن التشكيلي للسيارات، وعروض للدراجات النارية ومسابقات للاطفال، وحظي باهتمام شعبي كبير ضمن برامج الترفيه والاستمتاع بعطلة الأسبوع.