خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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