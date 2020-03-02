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دشّن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي؛ حفل إدارة الدفاع المدني في المحافظة، بمناسبة "اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "السلامة أولاً" في مجمع الحديثي مول، الذي يستمر لمدة 5 أيام.
واطلع " الماضي"؛ فور وصوله مقر الاحتفال، على أجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض التوعوي، كما استمع إلى شرح مفصّل عمّا تحتويه الأجنحة من أنظمة الحماية وأدوات سلامة.
وفي نهاية الجولة شاهد عرضاً عملياً لأحدث الأجهزة المستخدمة في أعمال الدفاع المدني.
من جهته، عبّر مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس؛ عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على ما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، مثمّناً حرص الجهات الداعمة على إنجاح هذه المناسبة التي تسهم في نشر دائرة وثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع.
وأكد "السعيس"؛ أن الفعاليات والمعرض المصاحب يستمران لمدة 5 أيام وتشتمل على إقامة مجموعة من المحاضرات التوعوية في مدارس التعليم العام بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات التي تحوي مواد توعوية حول مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة.
وفي نهاية الاحتفال قام محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي؛ ومدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد بن عبدالله السعيس؛ بتكريم الجهات الراعية والداعمة لفعاليات وبرامج الإدارة، كما تم تكريم "الخليج 365"، نظير جهودها في دعم وتغطية البرامج التوعوية والوقائية التي تنفّذها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم العالمي للدفاع المدني
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:39 AM
تحت شعار "السلامة أولاً" ويستمر 5 أيام ببرامج توعوية منوّعة"محافظ الخرج" يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .. ويكرّم "الخليج 365"
دشّن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي؛ حفل إدارة الدفاع المدني في المحافظة، بمناسبة "اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "السلامة أولاً" في مجمع الحديثي مول، الذي يستمر لمدة 5 أيام.
واطلع " الماضي"؛ فور وصوله مقر الاحتفال، على أجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض التوعوي، كما استمع إلى شرح مفصّل عمّا تحتويه الأجنحة من أنظمة الحماية وأدوات سلامة.
وفي نهاية الجولة شاهد عرضاً عملياً لأحدث الأجهزة المستخدمة في أعمال الدفاع المدني.
من جهته، عبّر مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس؛ عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على ما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، مثمّناً حرص الجهات الداعمة على إنجاح هذه المناسبة التي تسهم في نشر دائرة وثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع.
وأكد "السعيس"؛ أن الفعاليات والمعرض المصاحب يستمران لمدة 5 أيام وتشتمل على إقامة مجموعة من المحاضرات التوعوية في مدارس التعليم العام بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات التي تحوي مواد توعوية حول مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة.
وفي نهاية الاحتفال قام محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي؛ ومدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد بن عبدالله السعيس؛ بتكريم الجهات الراعية والداعمة لفعاليات وبرامج الإدارة، كما تم تكريم "الخليج 365"، نظير جهودها في دعم وتغطية البرامج التوعوية والوقائية التي تنفّذها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
، "محافظ الخرج" يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .. ويكرّم "الخليج 365" ،
المصدر : الخليج 365
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