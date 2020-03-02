، هل كان سحراً؟ صراخ يفشل محاولة انتحار لنزيل بفندق بمكة .. حبل بعنق! ،

محمد بن مسعود - الدمام - وُجد ملقى أرضاً بالطابق الخامس ونُقل للمستشفى .. "أمن يباشر وتحقيق يفتح"

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، حادثة شهدها أحد الفنادق بمكة المكرّمة، لنزيل حاول الانتحار؛ حيث سُمع صوت صراخه وانتهى الأمر به في المستشفى.

وفي التفاصيل؛ تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة بلاغاً، مفاده محاولة انتحار لنزيل بأحد الفنادق بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الموقع، أفاد المُبلغ بأنه تم إبلاغه من قِبل موظفي الاستقبال بالفندق عن سماع صوت نزيل بذات الفندق وصادر من الدور الخامس، وبعد صعودهما وجدا نزيلاً ملقى على الأرض في الدور الخامس وحول عنقه حبل، وبحسب إفادة شقيقه، بأنه يعاني السحر.

وتم نقل النزيل عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة، لمتابعة حالته الصحية، فيما فتحت الجهات الأمنية ملف تحقيق حول الحادثة.الجهات الأمنية مكة المكرمة