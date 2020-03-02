، الإصابة العاشرة بـ"كورونا" في إسرائيل.. مجنّدة في الجيش ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم نقلها إلى مجمع العزل وجارٍ التحقق من المخالطين لها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وهي لمجندة بالجيش.

وقال في بيان له نَقَلته "سبوتنيك عربي": إن "المريض رقم 10 هو مجنّدة عملت في متجر ريد بايرت في أور يهودا، وتم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية".

وتابع البيان: المجندة "كانت حالتها طفيفة، وتم نقلها إلى المجمع المنعزل في تل هشومير"؛ مؤكدًا أنه "يجري التحقيق لمعرفة إذا ما كان حولها أشخاص آخرون قد أصيبوا".

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا، واتخذت وزارة الصحة فيها إجراءات وقائية كبيرة؛ منعًا لارتفاع هذه الأعداد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل مقرات الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، التي تُجرى اليوم الاثنين؛ تخوفًا من انتشار أو تفشي فيروس "كورونا" الجديد، بعد الإعلان عن 9 حالات إسرائيلية مصابة بالفيروس.جيش الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا الجديد