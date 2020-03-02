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تعتزم إحدى الشركات العقارية بمكة المكرّمة، إنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات للسيدات؛ لتكون المدرسة الأولى في مكة المكرّمة بعد السماح للمرأة بالقيادة، عند إنشائها.
وقام مدير مرور العاصمة المقدّسة العقيد فواز الحازمي؛ بزيارة الشركة العقارية، في وقتٍ سابق، في إطار بحث المستجدات بخصوص مشروع إنشاء مدرسة تعليم القيادة للسيدات.
ولم تفصح الشركة بعد عن المشروع ومستجداته، وموعد البدء به، في حين توقعت مصادر أن يكون المشروع قريباً.
وبذلك تكون أولى مدارس تعليم قيادة المرأة للسيارة في مكة المكرّمة، عند إنشائها؛ حيث إن أقرب مدرستين لتعليم المرأة القيادة بمكة المكرّمة، تقعان في جدة والطائف.إنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات للسيدات مكة المكرّمة
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:06 AM
مصادر تتوقع بدء المشروع قريباً .. والحازمي تفقّد التجهيزات
تعتزم إحدى الشركات العقارية بمكة المكرّمة، إنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات للسيدات؛ لتكون المدرسة الأولى في مكة المكرّمة بعد السماح للمرأة بالقيادة، عند إنشائها.
وقام مدير مرور العاصمة المقدّسة العقيد فواز الحازمي؛ بزيارة الشركة العقارية، في وقتٍ سابق، في إطار بحث المستجدات بخصوص مشروع إنشاء مدرسة تعليم القيادة للسيدات.
ولم تفصح الشركة بعد عن المشروع ومستجداته، وموعد البدء به، في حين توقعت مصادر أن يكون المشروع قريباً.
وبذلك تكون أولى مدارس تعليم قيادة المرأة للسيارة في مكة المكرّمة، عند إنشائها؛ حيث إن أقرب مدرستين لتعليم المرأة القيادة بمكة المكرّمة، تقعان في جدة والطائف.
، الأولى بمكة .. التجهيز لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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