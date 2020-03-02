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عدن - ياسمين التهامي - حاول مواطن خليجي قتل زوجته وابنته بسبب الاشتباه في الإصابة بالفيروس القاتل "كورونا المستجد".

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خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بسبب “كورونا“ والنهاية صادمة!.. شاهد



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وتدخلت قوات الأمن الكويتية، لمنع قتل سيدة كويتية وابنتها، وجرى إنقاذهما من رب الأسرة الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت أن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

وأكد المصدر أنه في ضوء البلاغ، توجه رجال الأمن إلى المكان وعندما حلوا في الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها.

وكشفت الزوجة أنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أنه تم التعامل معه بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة.

وأبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحق الزوج، وقالت إن كل ما تريده هو نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية.