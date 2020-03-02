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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنساء سعوديات بزي مفاجئ في قلب المسجد الحرام، وذلك في سابقة غير معهودة من نوعها.

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لأول مرة.. نساء سعوديات بزي مفاجئ في المسجد الحرام.. لن تصدق ماذا يفعلن!! (صورة)



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وأظهرت الصورة المتداولة عدد من النساء السعوديات يرتدين الزي العسكري ويمارسن عملهن كجنديات في المسجد الحرام إلى جانب الرجال.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن المجندات السعوديات في قطاع الأمن العام يعملن في المسجد الحرام لتنظيم دخول النساء، والحفاظ على الأمن هناك.

وأثارت الصورة ردود أفعال متابينه على موقع "تويتر"؛ إذ أشاد مغردون سعوديون بقرار القيادة السعودية بتوظيف مجندات داخل الحرم المكي لحماية المعتمرات والزائرات.

ورأى مغردون آخرون أنه لا يليق أن تعمل النساء في هذه الوظيفة التي تعد مقصورة على الرجال، وأنه هناك قطاعات أخرى غير الأمن والجيش أولى بعملهن.

يذكر أن النساء في السعودية حصلن على حقوق وامتيازات غير مسبوقة ضمن رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، مثل قيادة السيارات، وعدم الالتزام بالعباءة والحجاب، والعمل في الجيش والشرطة.