“السيارة الغسالة”.. كهربائية بثمن رائع ويقودها الأطفال

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كشفت شركة ستروين الفرنسية لصناعة السيارات عن سيارة كهربائية صغيرة أطلقت عليها اسم “امي”.

وذكرت “سكاي نيوز”، أن السيارة الصغيرة صممت لكي تكون رخيصة بقد الإمكان إذ يبلغ ثمنها نحو 6600 دولار أميركي.

وسيكون من الصعب الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة بنفس هذا السعر.

وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون مالا كافيا، يمكنهم استأجر سيارة ستروين لقاء مبلغ ذهيد في الشهر، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني.

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وتبدو السيارة من بعيد وكأنها غسالة ملابس، بسبب صغر حجمها، إذ لا تتسع سوى لشخصين، ويبلغ طولها 2.41 متر.

وتختلف عن بقية المركبات إذ إن شكل مقدمتها تطابق خلفيتها، والباب الأبيض تماما مثل الباب الأيسر.

ولا تزيد سرعتها عن 45 كيلومترا في الساعة، وتبلغ قوة محرك “امي” 8 أحصنة فقط.

ونشرت شركة ستروين الفرنسية شريط فيديو للسيارة الجديدة على قناتها بموقع “يويتوب”، قائلة إن السيارة كهربائية 100 في المئة.

وتزود الشحنة الكهربائية السيارة الجديدة بطاقة تمكنها من السير لمسافة 70 كيلومترا.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن بوسع الفتية الذين يبلغون من العمر (14 عاما) قيادة هذه المركبة الكهربائية، ذلك أن سرعتها تطابق السرعة القصوى للدراجات الكهربائية في أوروبا.

