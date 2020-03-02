إعادة تصميم تطبيق فيس بوك ماسنجر يجعل الدردشة أكثر انسيابية

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إذا كنت تستخدم تطبيق ماسنجر من فيس بوك للبقاء على اتصال وتواصل مع العائلة والأصدقاء والمعارف، فسوف تلاحظ أن هناك تحديث جديد للتطبيق تم فيه إعادة تصميمه بشكل جذري وجعل الدردشة أكثر انسيابية، وذلك من خلال إزالة علامتي التبويب chatbots والاكتشاف “التي تعرض الصفقات والألعاب وصفحات الشركات”.

كما وتم الإبقاء على علامتي التبويب الدردشة والأشخاص، حيث ستعرض لك علامة التبويب الأولى “الدردشة” جميع المحادثات التي قمت بها مع الأشخاص، أما علامة التبويب الثانية “الأشخاص” فستُركّز على القصص وجهات الاتصال النشطة.

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بمعنى آخر، سوف يركز التطبيق الآن وبشكل أكبر على مشاركة الأشياء مع أصدقائك وبدرجة أقل على ميزات أخرى مثل التسوق عبر الإنترنت ولعب الألعاب داخل التطبيق، على أن تكون هذه التغيّرات في الواقع جزء من التحوّل التدريجي لماسنجر والحاصل منذ شهور.

من ناحيته، لا يزال بالإمكان العثور على chatbots والألعاب في الواجهة الجديدة، ولكن عليك البحث عنهم يدويًا بالاستعانة بشريط البحث في الأعلى، مع إمكانية التراسل مع الشركات مباشرةً من صفحات فيس بوك الخاصة بهم كما جرت العادة.

أخيرًا، مع هذه التغييرات الجديدة التي طرأت على فيسبوك ماسنجر، يجب أن تكون تجربة الدردشة الآن أكثر انسيابية وسهولة في التنقل، وأجدر بالإشارة أن التحديث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين..، لذلك خلال الأيام القليلة القادمة سيكون متاح للجميع ومن طرف الخادم، ومع ذلك يُفضّل تحميل أحدث إصدار للتطبيق سواء على أندرويد أو iOS إن وجد.

