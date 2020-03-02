«المرور» يوضح مدة نزول المخالفات في «أبشر».. وكيفية الاعتراض عليها

قالت الإدارة العامة للمرور، إن المدة الزمنية لإرسال المخالفات عبر الهاتف بعد رصدها وتصويرها من «ساهر»، تستغرق من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة، موضحة خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة «أبشر».

جاء ذلك، ردًا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه على «تويتر»، قال فيه: «كم المدة المحددة لنزول المخالفة بعد التصوير من ساهر؟».

آلية تسجيل المخالفات بعد رصدها

وبالنسبة لآلية تسجيل المخالفات، أشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن كاميرات «ساهر» ترصد المخالفات، ثم ترسلها إلى مركز معالجة المخالفات؛ للتعرف على صاحب المركبة بالرجوع إلى قاعدة البيانات الوطنية، بعدها يتم إصدار المخالفة، وإشعار مرتكبها بقيمتها عبر رسالة نصية ترسل إلى هاتفه الجوال، مع إضافتها إلى حسابه في نظام «أبشر»، ويتم سداد قيمة المخالفة عن طريق الحساب البنكي، ولا توجد طريقة لتقسيط مبلغ المخالفة.

ويسهِّل نظام «أبشر»، الذي أطلقته المديرية العامة للجوازات، على المواطنين والمقيمين، إجراء المعاملات الخاصة بالجوازات، وتأشيرات الدخول، إضافة إلى المعاملات الرسمية الأخرى؛ دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات شخصيًا، توفيرًا للوقت والسرعة، وتسهيلًا للإجراءات عليهم.



وأتاحت الإدارة العامة للمرور، إجراء عددٍ من المعاملات المرورية للتسهيل على المواطنين، عبر تطبيق «أبشر»، خاصة ما يتعلق بالاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها.



خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، عن طريق الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يتوجب أن يكون المعترض عبر أبشر مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، ومكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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فيما يتوجب سداد المخالفات المرورية بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، وفقًا للمرور السعودي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر، من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر، ثم اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.



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