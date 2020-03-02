القيادة تُهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.
وفي برقية أخرى، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس البلغاري؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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