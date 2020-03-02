«الصخري» يتوقع موجة برد خفيفة ويحدد موعدها

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الإثنين، موجة برد خفيفة ابتداء من ٧ رجب الموافق ٢ مارس ولمدة يومين؛ تنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل خفيف إلى متوسط وتكون البرودة واضحة ليلًا وفي الصباح الباكر فقط.

وقال الصخري، عبر حسابه على «تويتر»: «متوقع موجة برد خفيفة بمشيئة الله ابتداء من ليلة الإثنين ٧ رجب الموافق ٢ مارس ولمدة يومين».

وأضاف: «تنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل خفيف إلى متوسط وتكون البرودة واضحة ليلًا، وفي الصباح الباكر فقط بينما يظل النهار معتدلًا إلى دافئ وذلك في معظم مناطق شمال ووسط المملكة».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الصخري: موجة برد خفيفة.. وأجواء مناسبة للرحلات

الصخري: رياح وأتربة مثارة على عدة مناطق بالمملكة

«الصخري» يحدد ذروة ونهاية الموجة الباردة