كشافة «تعليم وادي الدواسر» تُحقق المستوى الذهبي في اليوم العالمي للتطوع

حققت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر المستوى الذهبي في منافسات تفعيل اليوم العالمي للتطوع، التي أطلقتها جمعية الكشافة العربية السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام.

وقدمت كشافة «إدارة تعليم وادي الدواسر» العديد من المبادرات؛ لتحقيق الهدف من ذلك اليوم بشكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في خدمة وتنمية المجتمع.

وعبر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري عن شكره لكشافة الإدارة على هذا الإنجاز، الذي يأتي ضمن المنجزات المتعددة لكشافة تعليم وادي الدواسر في مختلف المناسبات، ومن أهمها العمل التطوعي، الذي تسعى الإدارة من خلال عدة مبادرات وفعاليات إلى المساهمة في رؤية 2030 التي اهتمت بالعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.

وأشاد بما تقدمه جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن مختلف القطاع الثالث في العمل التطوعي من تشجيع وممارسة وجهود غير ربحية هي محل تقدير الجميع .

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