معرض جدة للسياحة والسفر يختتم فعالياته

اختتمت أمس الأحد، فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في دورته العاشرة بمشاركة 200 عارض من داخل المملكة وخارجها، والذي استمر ثلاثة أيام وأقيم بفندق هيلتون جدة .
وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، أن المعرض واكب تطور قطاع السياحة في المملكة، وشاركت فيه 30 دولة أتاحت للزوار التعرف على الخيارات والوجهات السياحية التي يهتم بها السياح في العطلات حول العالم، والتركيز على إبراز السياحة الداخلية والمواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة، في ظل ما يشهده هذا القطاع من تنوع وتطور.
وبينت أن فعاليات معرض جدة الدولي للسفر والسياحة، في نسخته لهذا العام، شهدت نجاحًا لافتًا، تمثل في نسبة المشاركة من الدول وعدد الأجنحة والحضور الكثيف للزوار خلال أيام المعرض، والذين استمتعوا بالعروض الفنية المصاحبة للفعاليات ومشاركة فرق فلكلورية تمثل تراث وثقافة بعض الدول المشاركة، إلى جانب المسابقات التي تفاعل معها الحضور خلال أيام المعرض.
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