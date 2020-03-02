حساب المواطن: التعويض يتم بأثر رجعي حال الموافقة على الاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم التعويض بأثر رجعي حال الموافقة على الاعتراض المقدم من المستفيد. وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي، سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة المقبلة. وتابع البرنامج، ردًا على سؤال أحد المواطنين، أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث «الحالة الاجتماعية» في الأحوال المدنية، لا بد من توجه المستفيد إلى حسابه (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية، والضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تقديم الطلب من المراجعة. اقرأ أيضا: Advertisements حساب المواطن: 3 خطوات لتسجيل زوجة السجين الموقوف دعمه حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للمؤهلين للاستحقاق «حساب المواطن»: 5 حالات تُسجَّل فيها المتزوجة مستفيدةً رئيسيةً بالبرنامج

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