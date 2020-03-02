أمير عسير يتدخل في أزمة نقل الطلاب ذوي الإعاقة ويشدد على الالتزام بالخدمة

تدخل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في أزمة نقل الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بعد شكوى أحد أولياء الأمور.
وذكرت إمارة عسير- عبر حسابها على تويتر- أن أمير المنطقة وجَّه بالالتزام بخدمة جميع الطلاب، خاصة ذوي الإعاقة، وفق ما نص عليه العقد «إذ إن ما قبل اللقاء أمر، وما بعده أمر آخر».
والتقى أمير عسير مسؤولي التعليم، ومالك شركة نقل أخلت بعقدها في نقل طالب من ذوي الإعاقة.
جاء ذلك، بعد شكوى أحد أولياء الطلاب من ذوي الإعاقة، خلال لقاء تطوير مجال الإعاقة بالمنطقة.
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