فلكية جدة: التربيع الأول لقمر رجب يزين سماء السعودية والوطن العربي.. مساء اليوم

اوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد، مساء اليوم الإثنين، في سماء السعودية والوطن العربي، قمر التربيع الأول لشهر رجب؛ حيث سيشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، ويكون فوق رأس الراصد مباشرة ويغرب بعد منتصف الليل.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية بفيسبوك، إن القمر سيقع في لحظة التربيع الأول عند الساعة (10:57) مساء بتوقيت السعودية، وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن فترة التربيع الأول؛ حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وتابع قائلًا: «إنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس».

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