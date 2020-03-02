أهم أحداث العالم هذا الصباح.. «كورونا» في مصر ونيويورك.. وعدد ضحايا الفيروس يتجاوز 3 آلاف

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، إعلان وزارة الصحة المصرية اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد، وتجاوز وفيات الفيروس حاجز الـ 3 آلاف شخص على مستوى العالم.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ألمانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في برلين

أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين في وقت متأخر من أمس الأحد، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية، وتم عزل المريض ويتلقى العلاج الطبي، فيما بدأت السلطات تعقب أثر هؤلاء الذين كانوا على تواصل معه.

مصر تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص أجنبي، وتم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

إعلان أول إصابة بكورونا في نيويورك

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ألباني، لامرأة في أواخر الثلاثينيات من العمر، أصيبت بالفيروس أثناء سفرها إلى إيران، وهي تخضع حاليًا للعزل في منزلها .

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وفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف شخص عالميًا

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، صباح اليوم الاثنين، إلى 3 آلاف و39 حالة وفاة منذ تفشي المرض في الصين ديسمبر الماضي، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض، الذي انتشر في 70 دولة وإقليمًا، إلى 88 ألفًا و437 بمختلف دول العالم مع نهاية يوم الأحد أول مارس.

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 22 حالة

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 22 شخصًا بعد وفاة 5 أشخاص، لثلاث نساء ورجلين، أمس الأحد، في مدينة دايجو، جنوب شرق سول.

الصين تسجل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، وفاة 42 حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912، وأكدت إصابة 202 حالة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر الماضي إلى 80 ألفًا و26 شخصًا.

سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، أن صاروخين من طراز «كاتيوشا» سقطا على المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر، وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة شرقي بغداد.