كراني: وداعًا للشتاء.. والربيع يتقدم على أجواء المملكة

توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، تراجع الشتاء وتقدم الربيع على أجواء الملكة خلال الأيام المقبلة، قائلًا «تقريبًا قولوا وداعًا للشتاء».

وقال كراني- عبر حسابه على تويتر- إن الشتاء يتراجع والربيع يتقدم، مضيفًا أن الطابع الشتوي يمتد حتى جنوب حائل، ومع نهاية اليوم يبدأ بالرحيل، وغدًا نهاية الرحيل عبر الشرقية والكويت والشمالية الشرقية.

وأشار كراني، إلى وجود كتلة معتدلة على الأجواء حتى منتصف مارس تقريبًا بطابع ربيعي، ما عدا يومي 6 و7 مارس؛ حيث ستكون ذات طابع شتوي على الشمال، قائلًا «تقريبًا قولوا وداعً للشتاء».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

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