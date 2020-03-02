السعودية اليوم / الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني



مكة المكرمة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

شاركت إدارة السلامة بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس, في اليوم العالمي "للدفاع المدني " تحت شعار "السلامة أولاً " والذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة, في الأول من مارس من كل عام، وذلك بسوق "مكة مول" بالعاصمة المقدسة ويستمر لخمسة أيام.

وأوضح مدير إدارة السلامة بالمسجد الحرام المهندس بسام بن سعيد العبيدي أن المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني تهدف لإبراز ما تقوم به إدارة السلامة في المسجد الحرام من جهود، إضافة إلى المشاركة في المعارض والدورات وحلقات النقاش وغيرها من الفعاليات للاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يصب في مصلحة خدمة بيت الله الحرام وزائريه.

وأفاد أن إدارته قامت بتوزيع العديد من الكتيبات, كما قدمت عروض الفيديو ومقاطع وصورا عن السلامة في المسجد الحرام، وتقديم شرح عن أجهزة السلامة وطرق العمل بها وتشغيلها.

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10:34ت م

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