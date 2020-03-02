السعودية اليوم / تعليم القصيم يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني ببرامج توعوية وتثقيفية



بريدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أمس، في اليوم العالمي للدفاع المدني بعدد من البرامج والمناشط التثقيفية والتوعوية، تحت شعار " السلامة أولاً " ، للتعريف بالدور الذي يقوم فيه رجال الدفاع المدني والتوعية بأهمية نشر ثقافة السلامة الوقائية.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم القصيم عبدالمحسن الحربي إن الإدارة العامة شاركت بمعرضي الدفاع المدني المقامة في النخيل بلازا في مدينة بريدة وجزيرة الطفل، حيث اشتملت على البرامج والمناشط التثقيفية والتوعية في مجالات السلامة المنفذة بمدارس البنين والبنات، مضيفاً أن هناك حملة تعريفية داخل أروقة المدارس عبر الإذاعة المدرسية والأركان الداخلية التي تسلط الضوء على وسائل السلامة وكيفية استخدامها ومهام ومسؤوليات رجال الدفاع المدني، مشيراً إلى هناك مشاركات وأعمال طلابية عبر الرسومات الفنية وتدوين العبارات التي تبرز دور رجال الدفاع المدني وإسهامهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح أن التعليم سيكون حاضراً في كل مناسبة توعوية وتثقيفية تخص الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني يأتي أحد أهم تلك المناسبات، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على ما قدموه من برامج ومناشط مميزة تركز على الجوانب التثقيفية للنشء وتسهم في إيصال الرسالة التوعوية وترسخ مبادئ السلامة لدى أفراد المجتمع.

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10:30ت م

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