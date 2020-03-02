السعودية اليوم / تعليم نجران تطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة



نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ، تحت عنوان "السلامة أولا"، وذلك في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، أن الفعاليات تستهدف الطلاب والطالبات لتوعيتهم بأهمية إتباع وسائل السلامة المختلفة لتجنب الأخطار التي تهدد سلامة الإنسان، والتعريف بدور الدفاع المدني وأهمية الاطلاع والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنهم، إضافة إلى المشاركة في المناسبة لتعزيز الشراكة بين تعليم نجران والدفاع المدني من خلال اعتماد برنامجاً شاملاً يتضمن تنظيم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بوسائل السلامة، وتخصيص برامج الإذاعة المدرسية لنشر الوعي والتثقيف بهذه المناسبة.

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10:10ت م

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