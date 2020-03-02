السعودية اليوم / أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة



نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تشارك أمانة منطقة نجران أمس, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "السلامة أولاً"، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية بمدينة نجران.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، دور المجتمع الحيوي والفعّال في التعاون لمنع أو تقليل المخاطر التي تشكل خطراً على المجتمع، وذلك من خلال دعم ومساندة الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث وكل ما يهدد سلامة الإنسان وممتلكاته.

وبين أن مشاركة الأمانة تمثلت في تنظيم معرض للتعريف بدور الأمانة في مجال حماية الإنسان والممتلكات من مخاطر السيول والأمطار ومساندة الدفاع المدني في إطفاء الحرائق وردم الحفر التي تشكل خطراً على المجتمع، إضافة إلى التوعية من خلال تفعيل البرامج الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة .

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10:08ت م

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