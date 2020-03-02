السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تُشارك بركن تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تشارك جامعة الحدود الشمالية في ركن تعريفي في المعرص المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "السلامة أولاً" .

يذكر أن الفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب تستمر لمدة أسبوع ،وتشتمل على مجموعة من المحاضرات التوعوية وتوزيع المطبوعات والمواد التوعوية عن العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة .

// انتهى //

10:03ت م

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