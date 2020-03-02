السعودية اليوم / جامعة الطائف .. تنظم لقاء تعريفيا عن برامج وادي مكة للاستثمار



الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تنفذ جامعة الطائف ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بعد غدٍ الأربعاء لقاء تعريفيا عن برامج وادي مكة للاستثمار وذلك بقاعة المحاضرات الصغرى بالجامعة .

ويسلط اللقاء الضوء على ريادة الأعمال، والعمل الحر، ودور الحاضنات والمسرعات في ريادة الأعمال، وغيرها من الجوانب الاقتصادية.

// انتهى //

10:02ت م

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