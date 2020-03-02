السعودية اليوم / محافظ رياض الخبراء يدشن معرض الدفاع المدني



رياض الخبراء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس، المعرض التوعوي الذي تقيمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بشعار " السلامة أولاً "، بالمركز الحضاري بالمحافظة .

ويقدم المعرض الذي يستمر خمسة أيام، بمشاركه جهات حكومية, عددًا من المسابقات الثقافية والهدايا ورسوم الأطفال والعروض المرئية والتطبيقات العملية والمحاضرات التوعوية .

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