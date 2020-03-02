

الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً محاضرة بعنوان " فضل المعروف والإحسان إلى الخلق ", بجامع التوحيد عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

09:50ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " فضل المعروف والإحسان إلى الخلق " درس بتعاوني الحوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.