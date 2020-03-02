السعودية اليوم / مدينة رياضة المحركات بالكويت .. معلم سياحي



الكويت 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

التقرير السياحي لوكالة الأنباء الكويتية ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالات الانباء العربية " فانا " .

تشهد رقعة المعالم السياحية في دولة الكويت اتساعا مطردا يوما بعد آخر يواكب زيادة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي الذي يعول على مساهمته الفاعلة مستقبلاً في دعم عملية التنمية في البلاد واستقطاب الاستثمارات.

وتتنوع هذه المعالم ما بين ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع وفكرية وثقافية تستقطب محبي الثقافة وفنية تستهوي هواة الفنون المتنوعة ورياضية تجذب اهتمام الرياضيين والشباب وتاريخية تلبي متطلبات هواة التاريخ والآثار إضافة الى معالم عامة تناسب جميع المواطنين والمقيمين وضيوف الكويت من الدول العربية والأجنبية.

وتحرص دولة الكويت وفق رؤية " كويت جديدة 2035 " على تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق نظراً لدوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يوفر فرص عمل جاذبة ومستمرة لشرائح المجتمع لاسيما الشباب في القطاع الخاص.

وتعد " مدينة الكويت لرياضة المحركات " أحد المعالم السياحية الجديدة في دولة الكويت التي تستقطب الجمهور من العائلات والشباب في الوقت نفسه لكونها تجمع بين المرافق المتميزة التي يتطلبها أي معلم سياحي والتجهيزات

وتضم المدينة التي تقع في منطقة عريفجان جنوبي البلاد سبع حلبات تضاهي أرقى المستويات العالمية وتمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع وتبدو كأنها واحة بديعة من حيث الجمال العمراني إذ اعتمدت على تصاميم عدد من المصممين العالميين وأبطال السباقات المشهورين لتمزج في ذلك بين لمسات المعماريين وخبرات الرياضيين.

وروعي في تصميم المدينة أن تكون وفق أفضل المستويات العالمية من حيث الأمن والأمان والسلامة فيما تستهدف المرحلة الجديدة لها أن تكون وجهة أسرية متميزة بحيث تجد الأسر الزائرة كل متطلباتها من حيث السكن والإقامة والطعام والمرافق المتنوعة كالفندق والمجمع التجاري ومتاجر البيع والمطاعم والمقاهي وأمكنة الألعاب ومواقف السيارات.

وترمي المرحلة الجديدة إلى أن تكون المدينة متكاملة من حيث الخدمات الرياضية والعائلية لتمزج ما بين ممارسة هواية قيادة السيارات أو الدراجات من جهة وكونها منتجعا عائليا تستمع فيه الأسر بقضاء أوقات متميزة في بيئة صحية تناسب جميع الأعمار.

وتستقطب المدينة على مدار العام ممارسي ومحبي هواية رياضة السيارات والدراجات النارية تشجيعا لهم وحرصا على تنمية هواياتهم وممارستها وفق الأطر الصحيحة والسليمة والآمنة.

وتنظم المدينة بطولات إقليمية ودولية لتعزز من ترابط أبناء الكويت مع أشقائهم من الدول الخليجية والعربية ونظرائهم من مختلف دول العالم وبما يسهم في تمازج القدرات والخبرات في رياضة السيارات والدراجات وإذكاء روح التنافس الرياضي.

ونفذت المدينة خلال مدة قياسية بلغت 14 شهرا وصممها المصمم العالمي هيرمان تيلكه وتتسع لأكثر من ثمانية آلاف متفرج وتحوي قاعات لكبار الشخصيات و32 ورشة للسيارات و3300 موقف للسيارات.

وتضم المدينة حلبة السباق الرئيسية " الفورميلا 1 " التي يبلغ طولها 5610 أمتار وتحوي 20 دورانا بمقاييس عالمية لاستضافة أي سباق دولي من الدرجة الأولى ضمن سباقات " الفورميلا 1 " أو سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية.

وتحوي المدينة حلبة لسباق الدراجات النارية يبلغ طولها 4250 مترا وتستضيف البطولات المحلية كما تضم حلبة (دراغ ستريب) عالمية يمكن تقسيمها إلى مسارين مختلفين جنباً إلى جنب مع حلبة (تراك كارتنج) العالمية.

وهنالك أيضا حلبة خاصة لسيارات الدفع الرباعي وحلبة البيئة الصحراوية التي تحتوي على عشر تجارب متنوعة للمتسابقين إضافة إلى حلبة (الموتو كروس) وحلبة الراليات.

وتجري إدارة المدينة حالياً اتصالات عدة وزيارات ميدانية لتنظيم بطولة عالمية للسيارات الرياضية من الدرجة (A) مما سيسهم في تأكيد مكانة مدينة الكويت لرياضة المحركات عالمياً.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أشاد عند افتتاحه المدينة في 28 مارس عام 2018 م بذلك الصرح الرياضي الكبير والمميز الذي يعد من أكبر مدن رياضة المحركات في العالم بمرافقه المتعددة وتشييده وفق أحدث المعايير وقواعد السلامة والأمن المعتمدين دوليا.

وأعرب سموه عن أمله بأن تستقطب المدينة البطولات الإقليمية والدولية التي من شأنها تمازج الخبرات في رياضة المحركات وإذكاء روح المنافسة وإبراز الامكانات والقدرات التي يتمتع بها الشباب في مجال هذه

// انتهى //

09:49ت م

0026



الكويت 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقرير السياحي لوكالة الأنباء الكويتية ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالات الانباء العربية " فانا " .تشهد رقعة المعالم السياحية في دولة الكويت اتساعا مطردا يوما بعد آخر يواكب زيادة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي الذي يعول على مساهمته الفاعلة مستقبلاً في دعم عملية التنمية في البلاد واستقطاب الاستثمارات.وتتنوع هذه المعالم ما بين ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع وفكرية وثقافية تستقطب محبي الثقافة وفنية تستهوي هواة الفنون المتنوعة ورياضية تجذب اهتمام الرياضيين والشباب وتاريخية تلبي متطلبات هواة التاريخ والآثار إضافة الى معالم عامة تناسب جميع المواطنين والمقيمين وضيوف الكويت من الدول العربية والأجنبية.وتحرص دولة الكويت وفق رؤية " كويت جديدة 2035 " على تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق نظراً لدوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يوفر فرص عمل جاذبة ومستمرة لشرائح المجتمع لاسيما الشباب في القطاع الخاص.وتعد " مدينة الكويت لرياضة المحركات " أحد المعالم السياحية الجديدة في دولة الكويت التي تستقطب الجمهور من العائلات والشباب في الوقت نفسه لكونها تجمع بين المرافق المتميزة التي يتطلبها أي معلم سياحي والتجهيزات الرياضية التي تلبي رغبات محبي رياضة قيادة السيارات والدراجات.وتضم المدينة التي تقع في منطقة عريفجان جنوبي البلاد سبع حلبات تضاهي أرقى المستويات العالمية وتمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع وتبدو كأنها واحة بديعة من حيث الجمال العمراني إذ اعتمدت على تصاميم عدد من المصممين العالميين وأبطال السباقات المشهورين لتمزج في ذلك بين لمسات المعماريين وخبرات الرياضيين.وروعي في تصميم المدينة أن تكون وفق أفضل المستويات العالمية من حيث الأمن والأمان والسلامة فيما تستهدف المرحلة الجديدة لها أن تكون وجهة أسرية متميزة بحيث تجد الأسر الزائرة كل متطلباتها من حيث السكن والإقامة والطعام والمرافق المتنوعة كالفندق والمجمع التجاري ومتاجر البيع والمطاعم والمقاهي وأمكنة الألعاب ومواقف السيارات.وترمي المرحلة الجديدة إلى أن تكون المدينة متكاملة من حيث الخدمات الرياضية والعائلية لتمزج ما بين ممارسة هواية قيادة السيارات أو الدراجات من جهة وكونها منتجعا عائليا تستمع فيه الأسر بقضاء أوقات متميزة في بيئة صحية تناسب جميع الأعمار.وتستقطب المدينة على مدار العام ممارسي ومحبي هواية رياضة السيارات والدراجات النارية تشجيعا لهم وحرصا على تنمية هواياتهم وممارستها وفق الأطر الصحيحة والسليمة والآمنة.وتنظم المدينة بطولات إقليمية ودولية لتعزز من ترابط أبناء الكويت مع أشقائهم من الدول الخليجية والعربية ونظرائهم من مختلف دول العالم وبما يسهم في تمازج القدرات والخبرات في رياضة السيارات والدراجات وإذكاء روح التنافس الرياضي.ونفذت المدينة خلال مدة قياسية بلغت 14 شهرا وصممها المصمم العالمي هيرمان تيلكه وتتسع لأكثر من ثمانية آلاف متفرج وتحوي قاعات لكبار الشخصيات و32 ورشة للسيارات و3300 موقف للسيارات.وتضم المدينة حلبة السباق الرئيسية " الفورميلا 1 " التي يبلغ طولها 5610 أمتار وتحوي 20 دورانا بمقاييس عالمية لاستضافة أي سباق دولي من الدرجة الأولى ضمن سباقات " الفورميلا 1 " أو سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية.وتحوي المدينة حلبة لسباق الدراجات النارية يبلغ طولها 4250 مترا وتستضيف البطولات المحلية كما تضم حلبة (دراغ ستريب) عالمية يمكن تقسيمها إلى مسارين مختلفين جنباً إلى جنب مع حلبة (تراك كارتنج) العالمية.وهنالك أيضا حلبة خاصة لسيارات الدفع الرباعي وحلبة البيئة الصحراوية التي تحتوي على عشر تجارب متنوعة للمتسابقين إضافة إلى حلبة (الموتو كروس) وحلبة الراليات.وتجري إدارة المدينة حالياً اتصالات عدة وزيارات ميدانية لتنظيم بطولة عالمية للسيارات الرياضية من الدرجة (A) مما سيسهم في تأكيد مكانة مدينة الكويت لرياضة المحركات عالمياً.وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أشاد عند افتتاحه المدينة في 28 مارس عام 2018 م بذلك الصرح الرياضي الكبير والمميز الذي يعد من أكبر مدن رياضة المحركات في العالم بمرافقه المتعددة وتشييده وفق أحدث المعايير وقواعد السلامة والأمن المعتمدين دوليا.وأعرب سموه عن أمله بأن تستقطب المدينة البطولات الإقليمية والدولية التي من شأنها تمازج الخبرات في رياضة المحركات وإذكاء روح المنافسة وإبراز الامكانات والقدرات التي يتمتع بها الشباب في مجال هذه الرياضة التي حققوا فيها الكثير من البطولات.// انتهى //09:49ت م0026

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدينة رياضة المحركات بالكويت .. معلم سياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.