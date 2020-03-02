السعودية اليوم / محافظ المندق يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



الباحة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دشن محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة بشعار " السلامة أولاً", بحضور رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من الأهالي المحافظة, وذلك بلجنة التنمية الاجتماعية بالنصباء.

وبدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق المقدم عبدالله بن حمدان الزهراني كلمة رحب فيها بالحضور في احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2020 بشعار "السلامة اولاً ", مبيناً أن المملكة تحتفل مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام ميلادي، وعليه فقد صدرت توجيهات معالي المدير العام للدفاع المدني بأهمية المشاركة في هذه الاحتفالية وتفعيلها وإشراك الجهات الحكومية لتحقيق الهدف المنشود منها وهي رفع مستوى الثقافة لدى المجتمع و تعريفهم بالأخطار المحيطة بهم وطرق الوقاية منها - لاقدر الله -.

كما افتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات, الذي يحتوي على الأجهزة الحديثة في البحث والإنقاذ واللوحات التوعوية, وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المُشاركة في الاحتفالية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات.

// انتهى //

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