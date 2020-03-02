شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : استلام 19 مشروعًا تعليميًا خلال يناير وفبراير والان نبدء بالتفاصيل

- استلام "متوسطة حي الكوثر" بنين بقيمة 11 مليون ريال

أنهت وزارة التعليم استلام 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت استلام 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت ١٢٥ مليون ريال.

وتم خلال شهر يناير استلام مدرسة "المظيلف" للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة "دوقة الأولى" للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم استلام مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) مليون ريال.

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وفي المنطقة الشرقية تم استلام "متوسطة حي الكوثر" بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم استلام "متوسطة خضيرة عايش" للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) مليون ريال، وفي مكة المكرمة تم استلام "ثانوية ابن حزم" للبنين بقيمة (10,171,529) مليون ريال.

كما استلمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة ( 18,364,603) ملايين ريال، كذلك استكمال مدرسة "ابتدائية السعودية" للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.

وأنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة "الرويضة" للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، بالإضافة إلى صالة 5 بمدرسة "أمية بن خويلد" الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) مليون ريال.

وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية "مصدة" للبنين بقيمة (8,398,423) مليون ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.