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أمير عسير يتفاعل مع شكوى ولي أمر طالب ويوجه بمتابعة النقل المدرسي
أكد أنه لن يقبل بأي خلل أو تقصير في هذا الشأن
متابعات الخليج 365 - عسير
تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مع شكوى أحد أولياء الطلاب من ذوي الإعاقة خلال لقاء تطوير مجال الإعاقة بالمنطقة.
ووجه أمير عسير مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.
وأكد أمير منطقة عسير أن الاهتمام بالطلاب بشكل عامّ وذوي الإعاقة بشكل خاص، يأتي في أولويات عمل الوزارة؛ لافتًا إلى أن توفير سبل الراحة والعناية بهم محلّ حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة.
وأكد أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.
يُذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرَض على الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير- مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل، والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم.
وأعلنت إمارة منطقة عسير في تغريدة عبر “تويتر”، أن أمير عسير التقى مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير، ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء؛ مؤكدًا في ذات الوقت عدم قبول أي تقصير لأي سبب كان.
ووجه أمير عسير بالالتزام بخدمة جميع الطلاب وخاصة ذوي الإعاقة وفق ما نص عليه العقد مؤكدا أن “ما قبل اللقاء أمر وما بعده أمر آخر”.
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