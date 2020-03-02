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هل يمكن التقديم في سند الزواج بدون مؤهل دراسي؟
الحصول على الثانوية العامة كحد أدنى
متابعات الخليج 365 - الرياض
حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الشروط للتسجيل ضمن مبادرة الزواج وذلك لتحقيق الكفاءة في توزيع الدعم.
ومن ضمن هذه الشروط التي حددها البرنامج للتسجيل الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة.
وتتمثل شروط التسجيل في البرنامج فيما يلي:
شروط التسجيل
وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:
أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.
أن يكون الزواج الأول للرجل.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
خطوات التسجيل
ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.
– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.
– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.
– إنشاء حساب وإدخال البيانات.
– اجتياز دورة الوعي المالي.
– انتظار رسالة اعتماد الطلب.
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